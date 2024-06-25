Датские фермеры будут облагаться налогом за выбросы CO2

Дания вводит налог на выбросы фермерских хозяйств

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сельское хозяйство Дании, крупного экспортера свинины и молочных продуктов, является одним из крупнейших источников выбросов в северных странах. Страна вводит тарифы на выбросы углекислого газа фермерскими хозяйствами. Об этом пишет Bloomberg.

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Правительство страны сообщило, что фермеры будут облагаться налогом в размере 300 крон (43 доллара США) за тонну выброшенного CO2-эквивалента к 2030 году. В связи с этим фермеры получат налоговые вычеты.

План Дании, по оценкам, сократит выбросы на 1,8 миллиона тонн CO2 к 2030 году, что позволит стране достичь поставленной цели по сокращению выбросов на 70%. Помимо налога, правительство также введет субсидии для поддержки переходного периода.