Министр Атиши Марлена начала бессрочную голодовку в Дели из-за нехватки водных ресурсов

Министр водных ресурсов Индии Атиши Марлена заявила 24 июня, что каждое лето в Дели 2,8 млн человек сталкиваются с острым дефицитом питьевой воды из-за увеличения спроса на фермах и в офисах. В связи с этим Атиши объявила бессрочную голодовку. Об этом передает Reuters.
Ситуацию усугубляет продолжительная жара, приводящая к критической ситуации, включая столицу Дели и технологический центр Бангалоре на юге.
Министр обвинила соседний сельскохозяйственный штат Харьяна в том, что тот потребляет основную часть речной воды, в то время как правительство Харьяны считает проблемой "бесхозяйственность" Дели. Эксперты высказали мнение о необходимости пересмотра долгосрочных соглашений о совместном использовании водных ресурсов на федеральном уровне.
Артистка рассказала о проблемах со здоровьем.