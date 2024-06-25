Министр Атиши Марлена начала бессрочную голодовку в Дели из-за нехватки водных ресурсов

В Дели министр объявила голодовку в связи с нехваткой воды в городе

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр водных ресурсов Индии Атиши Марлена заявила 24 июня, что каждое лето в Дели 2,8 млн человек сталкиваются с острым дефицитом питьевой воды из-за увеличения спроса на фермах и в офисах. В связи с этим Атиши объявила бессрочную голодовку. Об этом передает Reuters.

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Ситуацию усугубляет продолжительная жара, приводящая к критической ситуации, включая столицу Дели и технологический центр Бангалоре на юге.

Министр обвинила соседний сельскохозяйственный штат Харьяна в том, что тот потребляет основную часть речной воды, в то время как правительство Харьяны считает проблемой "бесхозяйственность" Дели. Эксперты высказали мнение о необходимости пересмотра долгосрочных соглашений о совместном использовании водных ресурсов на федеральном уровне.