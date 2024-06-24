ЦБ ужесточает требования: с 1 июля банки прекратят выдачу кредитных карт части россиян

С 1 июля банки перестанут выдавать кредитки при долговой нагрузке свыше 80%

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Центробанк России с 1 июля ужесточает требования по выдаче кредитных карт: банки не будут оформлять новые кредитки и не повысят лимит по уже существующим картам, если общая сумма выплат по задолженностям клиента превышает 80% его ежемесячного дохода, сообщила аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина.

Фото: freepik.com by yanalya is licensed under public domain

Как получить кредитку при высокой долговой нагрузке

Карту можно оформить до 1 июля, пока не вступили в силу новые правила, посоветовала эксперт.

"Если есть насущная необходимость в кредитке и заемщик понимает, что размер его долговой нагрузки не позволит ему открыть карту после 1 июля, есть смысл подать заявку сейчас", — говорит она.

Необязательно пользоваться кредиткой сразу после получения — льготный период начинается после совершения оплаты, операции по снятию наличных или перевода. Проценты на задолженность начисляются только по истечении льготного периода. Бочкина рекомендует выбирать карты с бесплатным обслуживанием, чтобы избежать дополнительных комиссий.

Важные нюансы

Любая карта выдается неактивной. Кредитку не обязательно активировать сразу, но нельзя откладывать активацию на два года. Обычно банки дают несколько месяцев для активации, после чего карта будет заблокирована.

Важно учитывать, что оформление новой кредитной карты при высокой долговой нагрузке увеличит этот показатель, подчеркивает Бочкина. Вся информация о займах, включая кредитные карты, содержится в кредитной истории заемщика. Если у вас есть неиспользуемые кредитные карты, их необходимо закрыть. Для этого нужно подать заявление в банк о закрытии счета, чтобы информация о карте перестала отображаться в кредитной истории. Карту нельзя закрыть, если по ней есть задолженность.

Банк может отказать в выдаче кредитной карты, даже если у клиента хорошая кредитная история, но он обслуживает несколько займов и имеет высокую долговую нагрузку. Убедитесь, что предоставили банку сведения обо всех официальных доходах. Если, например, вы сдаете квартиру в аренду, предоставьте эту информацию — это поможет снизить показатель долговой нагрузки, советует эксперт.