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Запомните эти простые правила, чтобы избежать клонирования вашего голоса мошенниками

Эксперт: Мошенники используют искусственный интеллект для клонирования голосов людей

1:12
Экономика

Сегодняшние технологии не всегда работают во благо людям. Клонирование голоса человека — это новый тип киберпреступления. Мошенники связываются с жертвой, представляются родственником и просят помочь — понадобились деньги для решения каких-то проблем (возмещение ущерба в результате автомобильной аварии, произвести оплату дорогостоящей операции или выплата выкупа за похищение).

Эксперт: Мошенники используют искусственный интеллект для клонирования голосов людей
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under public domain

"Это, безусловно, самая страшная вещь, которую я когда-либо встречал", — говорит Скотт Херманн, основатель компании по защите финансов и личных данных IdentityIQ в интервью FOX Business.

Для клонирования голоса преступникам нужен 20-секундный ролик с чьим-то разговором, который запросто можно достать сегодня из социальных сетей.

Чтобы не стать жертвой очередной мошеннической схемы, необходимо:

  • перезвонить близкому человеку по известному номеру и узнать, действительно ли ему требуется помощь; если нет возможности связаться с родственником, попробуйте это сделать через знакомых, друзей и т.д.;
  • уточнить что-либо (в случае сомнений); подробности могут сбить с толку "собеседника".
Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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