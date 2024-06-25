Запомните эти простые правила, чтобы избежать клонирования вашего голоса мошенниками

Сегодняшние технологии не всегда работают во благо людям. Клонирование голоса человека — это новый тип киберпреступления. Мошенники связываются с жертвой, представляются родственником и просят помочь — понадобились деньги для решения каких-то проблем (возмещение ущерба в результате автомобильной аварии, произвести оплату дорогостоящей операции или выплата выкупа за похищение).
"Это, безусловно, самая страшная вещь, которую я когда-либо встречал", — говорит Скотт Херманн, основатель компании по защите финансов и личных данных IdentityIQ в интервью FOX Business.
Для клонирования голоса преступникам нужен 20-секундный ролик с чьим-то разговором, который запросто можно достать сегодня из социальных сетей.
Чтобы не стать жертвой очередной мошеннической схемы, необходимо:
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