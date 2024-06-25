Остров Ангилья находится в восточной части Карибского моря. Этот географический объект принадлежит Британии и полностью контролируется ее правительством. Весь остров простирается всего на 4,8 км в ширину и 26 км в длину. На острове проживает 15 тыс. человек.
От туризма остров получает около 37% дохода. Однако немалую прибыль сегодня Ангилье приносит регистрация доменов. Островное правительство разрешает покупателям приобретать регистрацию. ai для своего веб-сайта сроком до двух лет с возможностью последующего продления.
Количество зарегистрированных доменов. ai выросло после запуска ChatGPT от OpenAI в ноябре 2022 года, который положил начало буму искусственного интеллекта. В прошлом году количество регистраций доменов. ai более чем удвоилось — со 144 000 до 354 000. В 2023 году они принесли доход в размере около 32 миллионов долларов.
"С появлением искусственного интеллекта. ai стал очень привлекательным, и поэтому мы стремительно растем в плане получения доходов от. ai", — говорит министр туризма и инфраструктуры Ангильи Гайдн Хьюз в интервью FOX Business.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.