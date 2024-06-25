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Маленький остров в Карибском море получает прибыль за счет современных технологий

Как британская заморская Ангилья зарабатывает на регистрации доменов

1:28
Экономика

Остров Ангилья находится в восточной части Карибского моря. Этот географический объект принадлежит Британии и полностью контролируется ее правительством. Весь остров простирается всего на 4,8 км в ширину и 26 км в длину. На острове проживает 15 тыс. человек.

Как британская заморская Ангилья зарабатывает на регистрации доменов
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

От туризма остров получает около 37% дохода. Однако немалую прибыль сегодня Ангилье приносит регистрация доменов. Островное правительство разрешает покупателям приобретать регистрацию. ai для своего веб-сайта сроком до двух лет с возможностью последующего продления.

Количество зарегистрированных доменов. ai выросло после запуска ChatGPT от OpenAI в ноябре 2022 года, который положил начало буму искусственного интеллекта. В прошлом году количество регистраций доменов. ai более чем удвоилось — со 144 000 до 354 000. В 2023 году они принесли доход в размере около 32 миллионов долларов.

"С появлением искусственного интеллекта. ai стал очень привлекательным, и поэтому мы стремительно растем в плане получения доходов от. ai", — говорит министр туризма и инфраструктуры Ангильи Гайдн Хьюз в интервью FOX Business.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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