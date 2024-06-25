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Железнодорожный проект Решт - Каспий получил зеленый свет

Состоялось торжественное открытие железной дороги Решт - Каспий

1:14
Экономика

В Иране состоялось торжественное открытие железнодорожного маршрута Решт - Каспий, который объединил берега Персидского залива и Каспийского моря. По информации, опубликованной Mehr, открытие этого значительного проекта прошло в присутствии представителей иранского и российского правительств, и. о. президента Ирана Мохаммеда Мохбера и помощника президента России Игоря Левитина.

Состоялось торжественное открытие железной дороги Решт - Каспий
Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Железнодорожный проект Решт - Каспий находится в провинции Гилан на севере Ирана и является частью Международного транспортного коридора Север-Юг, который связывает Персидский залив с Каспийским морем через железнодорожные пути.

По данным Telegram-канала КСИР Ирана, протяженность последнего сегмента этой железнодорожной линии составляет 1468 километров. На церемонии открытия присутствовал также заместитель премьер-министра Азербайджана. Согласно данным источника, большие объемы грузов из Центральной Азии и России будут теперь проходить по этому железнодорожному маршруту, чтобы достичь Персидского залива и Индийского океана.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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