Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Избавляемся от одуванчиков на газоне: действенные народные методы
Учёные обнаружили римский алтарь в испанском монастыре на горе
Михаил Галустян поделился впечатляющими результатами похудения
Почему электрокамин — идеальный выбор для городских квартир
Тревел-блогерша сравнила жизнь в России и Европе
Батат снижает плохой холестерин и высокое давление
Красавчик Митхун Чакраборти и его жена Йогита Бали прожили вместе больше 40 лет
Клубничный суп с мороженым: охлаждающий летний десерт
Фитнес-тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс более эффективными
Индия, как лидер сахарного сектора, проведет саммит в Нью-Дели

В Индии соберутся участники сахарного саммита

1:00
Экономика

Индия — крупнейший в мире потребитель и второй по величине производитель сахара. В этом году она проводит саммит для стран-участниц Международной организации по сахару (ISO). 25-27 июня в столице страны Нью-Дели пройдут запланированные мероприятия. Об этом передает индийское издание Business Standard.

В Индии соберутся участники сахарного саммита
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Ожидается, что более 200 делегатов, включая международных представителей, топ-менеджмент индийских сахарных заводов и отраслевых ассоциаций, примут участие в дискуссиях о мировом сахарном секторе, биотопливе, устойчивом развитии и роли фермеров. 

ISO (входит около 87 стран) разрабатывает и реализует политику в области регулирования мирового сахарного рынка, включая установление квот на экспорт и импорт, регулирование цен и торговлю сахаром. Россия присоединилась к организации в 2003 году.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников

Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.

Это удобрение поможет получить богатый урожай
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Подкормка капусты в конце июня: секрет хорошего урожая, о котором забывают многие дачники
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Последние материалы
Влияет ли употребление алкоголя на выпадение волос?
Фитнес-тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс более эффективными
Эксперты назвали самые надёжные четырёхцилиндровые атмосферные двигатели
Налоговая реформа может остановить выдачу полисов страхования жизни
В Индии соберутся участники сахарного саммита
Учёные обнаружили новый вид пресноводной рыбы в Амазонке
Утро важно начинать со стакана тёплой воды
Считают ли кошки человека тоже кошкой?
Приезд Земфиры* в Москву оказался фейком
4 главные причины, по которым лук уходит в стрелку, и как с этим справиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников