Индия, как лидер сахарного сектора, проведет саммит в Нью-Дели

В Индии соберутся участники сахарного саммита

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия — крупнейший в мире потребитель и второй по величине производитель сахара. В этом году она проводит саммит для стран-участниц Международной организации по сахару (ISO). 25-27 июня в столице страны Нью-Дели пройдут запланированные мероприятия. Об этом передает индийское издание Business Standard.

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Ожидается, что более 200 делегатов, включая международных представителей, топ-менеджмент индийских сахарных заводов и отраслевых ассоциаций, примут участие в дискуссиях о мировом сахарном секторе, биотопливе, устойчивом развитии и роли фермеров.

ISO (входит около 87 стран) разрабатывает и реализует политику в области регулирования мирового сахарного рынка, включая установление квот на экспорт и импорт, регулирование цен и торговлю сахаром. Россия присоединилась к организации в 2003 году.