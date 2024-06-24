Европейское пиво наводняет российские прилавки: экспорт достиг 23 млн евро

Экспорт пива из ЕС в Россию достиг рекордного уровня

Согласно данным Евростата, экспорт пива из стран Евросоюза в Россию в апреле достиг рекордных 23 миллионов евро, сообщает РИА Новости.

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По информации, страны ЕС экспортировали в Россию 27,5 тысячи тонн пива на сумму 23,1 миллиона евро. Этот показатель на 17% превышает объём экспорта предыдущего месяца в натуральном выражении и на 13% в денежном эквиваленте.

В августе 2023 года в Россию было поставлено 28,2 тысячи тонн пива на 25,9 миллиона евро. Основными экспортерами прошлого лета были Германия (8,5 миллиона евро), Литва (4 миллиона евро) и Бельгия (3,2 миллиона евро).

Ранее стало известно, что средняя цена бутылка пива емкостью 0,5 литра в России в несетевой рознице выросла за год на 7% — до 90 рублей.