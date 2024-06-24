То, что блестит: цены на золото могут взлететь до $3000

Bank of America предсказывает, что стоимость золота может достичь 3000 долларов из-за снижения ставки ФРС и геополитической напряженности.
Аналитики банка в последнем отчёте заявляют, что цены на золото могут значительно вырасти в ближайшие 12-18 месяцев.
Эксперт банка по сырьевым рынкам Майкл Уидмер считает, что сочетание нескольких факторов, таких как увеличение инвестиционного спроса, геополитическая нестабильность, снижение ставок ФРС и активные покупки центральных банков, может сделать золото более привлекательным для инвесторов.
Банк также отметил, что в 2023 году спрос на золото со стороны инвесторов значительно увеличился: на частные слитки и покупки центральными банками пришлось 49% и 43% всех покупок соответственно.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.