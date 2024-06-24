То, что блестит: цены на золото могут взлететь до $3000

Золото может вырасти до 3000 долларов

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Bank of America предсказывает, что стоимость золота может достичь 3000 долларов из-за снижения ставки ФРС и геополитической напряженности.

Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Аналитики банка в последнем отчёте заявляют, что цены на золото могут значительно вырасти в ближайшие 12-18 месяцев.

Эксперт банка по сырьевым рынкам Майкл Уидмер считает, что сочетание нескольких факторов, таких как увеличение инвестиционного спроса, геополитическая нестабильность, снижение ставок ФРС и активные покупки центральных банков, может сделать золото более привлекательным для инвесторов.

Банк также отметил, что в 2023 году спрос на золото со стороны инвесторов значительно увеличился: на частные слитки и покупки центральными банками пришлось 49% и 43% всех покупок соответственно.