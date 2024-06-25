В Бахчисарайском районе Крыма приступили с уборке персиков ранних сортов

Врио министра Алиме Зарединова сообщила, что уборка персиков ранних сортов начинается в Бахчисарайском районе Крыма. Персиками занято в этом округе более 300 гектаров. Об этом пишет "Агромир 82".
По словам врио министра, 53 предприятия с разной формой собственности занимаются в указанном районе выращиванием косточковых культур. Сбор персиков завершится к середине сентября.
Сады с косточковыми имеются во всех районах Крыма. В них выращивают черешню, кизил, вишню, алычу, абрикос, сливу и персик. Общая площадь составляет более 5600 гектаров. В прошлом году было собрано свыше 6 тонн урожая косточковых культур.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.