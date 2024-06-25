В Бахчисарайском районе Крыма приступили с уборке персиков ранних сортов

Крымские аграрии приступили к сбору персиков

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Врио министра Алиме Зарединова сообщила, что уборка персиков ранних сортов начинается в Бахчисарайском районе Крыма. Персиками занято в этом округе более 300 гектаров. Об этом пишет "Агромир 82".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По словам врио министра, 53 предприятия с разной формой собственности занимаются в указанном районе выращиванием косточковых культур. Сбор персиков завершится к середине сентября.

Сады с косточковыми имеются во всех районах Крыма. В них выращивают черешню, кизил, вишню, алычу, абрикос, сливу и персик. Общая площадь составляет более 5600 гектаров. В прошлом году было собрано свыше 6 тонн урожая косточковых культур.