Финансовый шторм в Финляндии: большинство граждан не уверены в завтрашнем дне

Согласно исследованию Danske Bank, уровень финансовой уверенности у финнов снизился до рекордно низких показателей, сообщает EADaily.
Исследование показывает, что около 59% финнов регулярно, по крайней мере раз в месяц, беспокоятся о том, хватит ли им средств на основные жизненные расходы. В то время как в Швеции, Норвегии и Дании этот показатель колеблется в пределах 34-40%.
Главный экономист Danske Bank Паси Куоппамяки объясняет эти различия разным уровнем благосостояния домохозяйств в скандинавских странах. Домохозяйства соседних Финляндии европейских стран имеют больше долгов и активов, что делает их более восприимчивыми к рыночным колебаниям.
Согласно данным Danske Bank, текущий уровень финансового спокойствия финнов является самым низким за весь период наблюдений, которые ведутся с 2018 года.
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