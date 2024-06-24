Финансовый шторм в Финляндии: большинство граждан не уверены в завтрашнем дне

Финансовое спокойствие финнов упало до рекордно низкого уровня

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно исследованию Danske Bank, уровень финансовой уверенности у финнов снизился до рекордно низких показателей, сообщает EADaily.

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Исследование показывает, что около 59% финнов регулярно, по крайней мере раз в месяц, беспокоятся о том, хватит ли им средств на основные жизненные расходы. В то время как в Швеции, Норвегии и Дании этот показатель колеблется в пределах 34-40%.

Главный экономист Danske Bank Паси Куоппамяки объясняет эти различия разным уровнем благосостояния домохозяйств в скандинавских странах. Домохозяйства соседних Финляндии европейских стран имеют больше долгов и активов, что делает их более восприимчивыми к рыночным колебаниям.

Согласно данным Danske Bank, текущий уровень финансового спокойствия финнов является самым низким за весь период наблюдений, которые ведутся с 2018 года.