Украинская металлургия переживает кризис: предприятия сократили экспорт стального проката

Металлургические предприятия Украины сократили экспорт стального проката

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Металлургические предприятия Украины в мае 2024 года снизили экспорт стального проката на 47,3% по сравнению с маем прошлого года, до 30,5 тыс. тонн, сообщает EADaily.

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Выручка от экспорта этой продукции уменьшилась на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $25,47 млн. Об этом сообщают опубликованные 24 июня данные таможенной службы Украины.

По сравнению с апрелем текущего года в мае экспорт стального проката сократился на 21,9%, а выручка уменьшилась на 14,8%.

За январь-май 2024 года украинские металлургические предприятия экспортировали 216,87 тыс. тонн длинного проката, что на 13,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Выручка от экспорта за этот период достигла $169,68 млн, что на 2,6% больше по сравнению с прошлым годом.

Основными импортерами украинских горячекатаных прутков и брусков в мае стали Румыния и Польша, на которые пришлось 47,5% и 38,8% выручки соответственно.