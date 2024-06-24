Украинская металлургия переживает кризис: предприятия сократили экспорт стального проката

Металлургические предприятия Украины в мае 2024 года снизили экспорт стального проката на 47,3% по сравнению с маем прошлого года, до 30,5 тыс. тонн, сообщает EADaily.
Выручка от экспорта этой продукции уменьшилась на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $25,47 млн. Об этом сообщают опубликованные 24 июня данные таможенной службы Украины.
По сравнению с апрелем текущего года в мае экспорт стального проката сократился на 21,9%, а выручка уменьшилась на 14,8%.
За январь-май 2024 года украинские металлургические предприятия экспортировали 216,87 тыс. тонн длинного проката, что на 13,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Выручка от экспорта за этот период достигла $169,68 млн, что на 2,6% больше по сравнению с прошлым годом.
Основными импортерами украинских горячекатаных прутков и брусков в мае стали Румыния и Польша, на которые пришлось 47,5% и 38,8% выручки соответственно.
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