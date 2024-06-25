В Приморье корова породы голштино-фризской под номером 554 достигла впечатляющего результата

Животноводческий комплекс в селе Алексеевка Ханкайского района Приморского края прославился: корова породы голштино-фризской под номером 554 достигла впечатляющего результата. За восемь лет корова-рекордсменка дала 101 402 кг молока.
Согласно информации министерства сельского хозяйства Приморского края, такой высокий уровень производительности позволил ей войти в ряды мировой элиты сельскохозяйственных животных. В ведомстве отметили, что в настоящее время ее суточная продуктивность достигает 36 кг молока.
Напомним, что до этого рекорд установила американская корова Нор-Берт Колби Конни — за 14 лет надои достигли отметки 220 852 кг молока.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.