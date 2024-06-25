В Приморье корова породы голштино-фризской под номером 554 достигла впечатляющего результата

Корова из Приморья стала рекордсменкой по надоям молока

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Животноводческий комплекс в селе Алексеевка Ханкайского района Приморского края прославился: корова породы голштино-фризской под номером 554 достигла впечатляющего результата. За восемь лет корова-рекордсменка дала 101 402 кг молока.

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Согласно информации министерства сельского хозяйства Приморского края, такой высокий уровень производительности позволил ей войти в ряды мировой элиты сельскохозяйственных животных. В ведомстве отметили, что в настоящее время ее суточная продуктивность достигает 36 кг молока.

Напомним, что до этого рекорд установила американская корова Нор-Берт Колби Конни — за 14 лет надои достигли отметки 220 852 кг молока.