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Чернобыльская почва освободилась от многих токсичных элементов

Территории Чернобыля признаны пригодными для возделывания сельхозкультур

0:45
Экономика

Большие площади сельскохозяйственных угодий вокруг Чернобыльского ядерного реактора, которые ранее были признаны загрязненными, спустя 40 лет после катастрофы вновь считаются пригодными для выращивания продуктов питания.

Территории Чернобыля признаны пригодными для возделывания сельхозкультур
Фото: unsplash.com by Maxim Smith is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Уровень радиации на этих землях снизился до безопасной отметки, а почва большей частью избавилась от токсичных элементов. По результатам недавних радиационных исследований, опубликованных в журнале New Scientist, уже более 80% сельскохозяйственных угодий в Чернобыле можно использовать снова для выращивания.

Отмечается также, что фауна адаптировалась к чернобыльским условиям. К примеру, иммунитет местных волков стал устойчивым к повышенной радиации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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