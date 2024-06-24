Чернобыльская почва освободилась от многих токсичных элементов

Большие площади сельскохозяйственных угодий вокруг Чернобыльского ядерного реактора, которые ранее были признаны загрязненными, спустя 40 лет после катастрофы вновь считаются пригодными для выращивания продуктов питания.
Уровень радиации на этих землях снизился до безопасной отметки, а почва большей частью избавилась от токсичных элементов. По результатам недавних радиационных исследований, опубликованных в журнале New Scientist, уже более 80% сельскохозяйственных угодий в Чернобыле можно использовать снова для выращивания.
Отмечается также, что фауна адаптировалась к чернобыльским условиям. К примеру, иммунитет местных волков стал устойчивым к повышенной радиации.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.