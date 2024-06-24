Объемы производства овощей в закрытом грунте увеличатся в России благодаря круглогодичным теплицам

Согласно информации Минсельхоз России, в текущем году планируется ввести около 108 гектаров круглогодичных тепличных комплексов с общими инвестициями в размере приблизительно 27 миллиардов рублей. Это поможет увеличить производство овощей в закрытом грунте на не менее чем 20 000 тонн. Об этом сообщают "Ведомости".
В 2022 и 2023 годах в России был заметен спад ввода современных тепличных комплексов, тогда было построено 90 гектаров круглогодичных (зимних) теплиц и 60 гектаров соответственно. Таким образом, рост к прошлому году в 2024 году составит 80%, а к позапрошлому – 20%.
В дальнейшем сохранится курс на расширение тепличных комплексов по стране.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.