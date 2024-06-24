Объемы производства овощей в закрытом грунте увеличатся в России благодаря круглогодичным теплицам

В России в этом году введут 108 га круглогодичных теплиц на 27 млрд рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации Минсельхоз России, в текущем году планируется ввести около 108 гектаров круглогодичных тепличных комплексов с общими инвестициями в размере приблизительно 27 миллиардов рублей. Это поможет увеличить производство овощей в закрытом грунте на не менее чем 20 000 тонн. Об этом сообщают "Ведомости".

Фото: creativecommons.org by Dwight Burdette is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

В 2022 и 2023 годах в России был заметен спад ввода современных тепличных комплексов, тогда было построено 90 гектаров круглогодичных (зимних) теплиц и 60 гектаров соответственно. Таким образом, рост к прошлому году в 2024 году составит 80%, а к позапрошлому – 20%.

В дальнейшем сохранится курс на расширение тепличных комплексов по стране.