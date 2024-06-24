России удалось переориентироваться на Восток: экспорт российской нефти в Китай вырос на 11%

Россия нарастила поставки нефти в КНР

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первые пять месяцев текущего года Россия увеличила экспорт нефти в Китай на 11%, достигнув общего объёма 46,7 миллионов тонн.

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Общая стоимость поставок составила 27,8 миллиарда долларов. По данным Главного таможенного управления КНР, рост поставок за этот период составил 21% по сравнению с январем-маем прошлого года.

Нефть составляет половину стоимости всего российского экспорта в Китай. В прошлом году Россия обогнала Саудовскую Аравию, став лидером поставок нефти в Китай, что подтверждается данными Международного энергетического агентства о переориентации российской нефтегазовой отрасли с Запада на Восток.