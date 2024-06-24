Власти Молдавии отозвали лицензию у компании "NordGaz", планировавшей поставки российского газа в Гагаузию по сниженным ценам, чтобы избежать недовольства населения, которое вынуждено оплачивать ошибки правительства, приверженного Партии действия и солидарности (ПДС).
Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в эфире телеканала ТВС-21.
Она выразила мнение, что если бы жители автономии получили газ по цене 10 леев за кубометр (что эквивалентно примерно 0,6 доллара США), это вызвало бы недовольство населения Молдавии в целом.
"Весь народ Молдавии взбунтовался бы. Почему Гуцул и ее команда может договориться по специальной цене за газ, а наше правительство не может?" - сказала она.
Она также отметила, что высокие цены на газ и другие энергоносители негативно сказываются на всём населении Молдавии.
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