"И сам не ам, и другим не дам": Молдавия запретила поставки дешёвого российского газа в Гагаузию

Власти Молдавии лишили лицензии кампанию "NordGaz"

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Молдавии отозвали лицензию у компании "NordGaz", планировавшей поставки российского газа в Гагаузию по сниженным ценам, чтобы избежать недовольства населения, которое вынуждено оплачивать ошибки правительства, приверженного Партии действия и солидарности (ПДС).

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Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в эфире телеканала ТВС-21.

Она выразила мнение, что если бы жители автономии получили газ по цене 10 леев за кубометр (что эквивалентно примерно 0,6 доллара США), это вызвало бы недовольство населения Молдавии в целом.

"Весь народ Молдавии взбунтовался бы. Почему Гуцул и ее команда может договориться по специальной цене за газ, а наше правительство не может?" - сказала она.

Она также отметила, что высокие цены на газ и другие энергоносители негативно сказываются на всём населении Молдавии.