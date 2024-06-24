Стало известно, куда на самом деле уходят деньги из украинского бюджета

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Военные траты стали ключевой статьёй украинского госбюджета

0:49
Экономика

За первые пять месяцев 2024 года военные расходы стали основным пунктом украинского государственного бюджета, составляя около 60 процентов от всех затрат страны.

Военные траты стали ключевой статьёй украинского госбюджета
Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Министерства финансов Украины.

В период с января по май из общего фонда государственного бюджета было израсходовано 732,8 миллиарда гривен, что эквивалентно примерно 18 миллиардам долларов по курсу Национального банка Украины. Военные расходы составили в общей сложности 58,3 процента от всех бюджетных трат.

Эти расходы покрываются исключительно за счёт налоговых поступлений и военных облигаций. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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