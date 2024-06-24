Как магазины заставляют вас тратить больше: маркетолог назвала разоряющие покупателей уловки

Маркетолог Юлия Родочинская в беседе с NEWS.ru рассказала, что одной из популярных уловок, заставляющих россиян тратить лишние деньги, являются программы лояльности.
Она подчеркнула, что такие программы привязывают людей к конкретным брендам. Кроме того, маркетолог предупредила, что акции заставляют потребителей покупать больше из-за страха упущенной выгоды.
Родочинская объяснила, что первая уловка заключается в акциях, которые подталкивают покупателей к внеплановым тратам, играя на страхе упущенной выгоды и желании сэкономить. Помимо этого, существуют программы лояльности — дисконтные, бонусные и партнерские, которые привязывают граждан к определенной марке и увеличивают средний чек в магазине.
Эксперт также отметила, что на лишние траты провоцирует пассивная реклама и аромамаркетинг, который воздействует на покупателей, вызывая необходимые ассоциации и подталкивая к дополнительным покупкам.
Маркетолог заключила, что больше всего аудиторию активизирует ощущение острого дефицита продукта, который часто создается искусственно, помечая товар как "последний" или подчеркивая высокий спрос на него. Она посоветовала критически оценивать все торговые предложения и уметь распознавать уловки, расставленные на полках супермаркетов.
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