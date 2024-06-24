Депутат Госдумы рассказал, как получить выплаты за повреждение дачи из-за непогоды

Что делать, если ваша дача пострадала от непогоды?

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил, как можно получить компенсацию за повреждения дачи в случае снегопада и сильного ветра.

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По словам парламентария, погодные аномалии способны причинить значительный ущерб имуществу, сообщает NEWS.Ru

Если зимой крышу вашего дома повредил тяжелый снег, компенсация может быть не выплачена, так как страховая компания может утверждать, что вы не убирали снег с крыши. По закону владелец обязан следить за состоянием своих построек.

Однако, если крыша пострадала из-за одного сильного снегопада — более 20 мм осадков за 12 часов — это будет признано страховым случаем, и вы сможете получить выплату.

Важно учитывать условия, при которых страховка покрывает ущерб от сильного ветра, проливных дождей и паводков. Страховой случай по ветру будет признан, если его скорость превышала 15 м/с и он повредил крышу. Повреждения от легкого ветра могут свидетельствовать о слабости конструкции.