Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цискаридзе заявил, что узнал о романе Заворотнюк и Чернышёва благодаря цепочке
Какая малина лучше: жёлтая или красная?
Актёр Смолкин рассказал об обмороках Заворотнюк на съёмках "Моей прекрасной няни"
Доктор Федорова пояснила, как избавиться от перхоти
Рецепт клубничного пирога: готовится из свежих ягод
Актёра "Пиратов Карибского моря" Тамайо Перри на Гавайях убила акула
Певица Земфира* была вынуждена вернуться в Россию ради лечения зубов
В России запатентовали очистку нефтяных скважин от отложений с помощью бактерий
Названы две лучшие роли Андрея Миронова
Россиянам рассказали, как можно снизить ставку по кредиту

Эксперт рассказала о способах снижения ставки по кредиту

0:51
Экономика

Банк может принять решение о снижении процентной ставки по кредиту при отсутствии просрочек со стороны заёмщика.

Эксперт рассказала о способах снижения ставки по кредиту
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Речь идёт о вознаграждении добросовестных клиентов, пояснила эксперт. Снижение ставки также возможно через реструктуризацию (удлинение срока кредита или уменьшение процентной ставки) и рефинансирование (погашение текущего кредита за счёт нового с более выгодной ставкой).

Белянчикова подчеркнула, что наиболее реальным способом уменьшения ставки по кредиту является рефинансирование. Однако для этого необходимо снижение ключевой ставки в стране, сообщает "Газета.Ru".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Пленный боевик помог оперативно нанести удар по пункту дислокации ВСУ Дмитрий Плотников Минобороны РФ пообещало дать ответ Вашингтону и Киеву за теракт в Севастополе Любовь Степушова
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня—начале июля: плоды будут крупными и сладкими
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня—начале июля: плоды будут крупными и сладкими
Последние материалы
Жена Меладзе показала редкое фото артиста с сыновьями
Задержаны совладельцы "Русских фондов" Васильев и Бейрит
Средняя цена частного дома в России превысила 7,1 млн ₽, подсчитал "Мир квартир"
Мужа Арнтгольц Богатырёва заметили в ночном клубе в компании незнакомой девушки
В России стартовали продажи внедорожника Haval H5 по цене 3,65 млн рублей
Индонезия построит другую столицу вместо тонущей Джакарты
Дженнифер Лопес хочет развестись с Беном Аффлеком из-за его скверного характера
Как маникюр с гель-лаком может привести к потере ногтей
Минсельхоз и НСА разрабатывают схему реагирования на ЧС в агростраховании
Запечённые куриные фрикадельки по-итальянски
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников