Россиянам рассказали, как можно снизить ставку по кредиту

Эксперт рассказала о способах снижения ставки по кредиту

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк может принять решение о снижении процентной ставки по кредиту при отсутствии просрочек со стороны заёмщика.

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Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Речь идёт о вознаграждении добросовестных клиентов, пояснила эксперт. Снижение ставки также возможно через реструктуризацию (удлинение срока кредита или уменьшение процентной ставки) и рефинансирование (погашение текущего кредита за счёт нового с более выгодной ставкой).

Белянчикова подчеркнула, что наиболее реальным способом уменьшения ставки по кредиту является рефинансирование. Однако для этого необходимо снижение ключевой ставки в стране, сообщает "Газета.Ru".