Европейский Союз планирует предоставить Украине кредит в $50 млрд, используя прибыль от замороженных российских активов в качестве гарантии.
Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти сообщил, что ЕС покроет 50-60% кредита, остальное распределят США, Япония, Канада и Великобритания. Эксперты сомневаются в законности и рисках такого плана.
Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем предупредил о непредсказуемых последствиях изъятия российских активов, призывая к распределению рисков. Экономист Андрей Лобода подчеркнул, что Украина не сможет выплатить кредит, а Запад фактически пытается присвоить себе доходы от замороженных российских активов, сообщает "Московский комсомолец".
Эксперт Никита Масленников отметил, что Россия может принять ответные меры, усиливая геополитическую напряженность и дефрагментацию глобальной экономики. Также может пострадать доверие к доллару и евро как резервным валютам, а страны, такие как Индия и Китай, начнут сомневаться в безопасности инвестиций в западные финансовые институты.
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