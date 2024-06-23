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Запад планирует присвоить себе деньги России: стало известно, как распорядятся доходами от замороженных активов РФ

Стало известно, как Запад распорядится доходами от замороженных активов России

1:14
Экономика

Европейский Союз планирует предоставить Украине кредит в $50 млрд, используя прибыль от замороженных российских активов в качестве гарантии.

Стало известно, как Запад распорядится доходами от замороженных активов России
Фото: pexels.com. by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти сообщил, что ЕС покроет 50-60% кредита, остальное распределят США, Япония, Канада и Великобритания. Эксперты сомневаются в законности и рисках такого плана.

Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем предупредил о непредсказуемых последствиях изъятия российских активов, призывая к распределению рисков. Экономист Андрей Лобода подчеркнул, что Украина не сможет выплатить кредит, а Запад фактически пытается присвоить себе доходы от замороженных российских активов, сообщает "Московский комсомолец".

Эксперт Никита Масленников отметил, что Россия может принять ответные меры, усиливая геополитическую напряженность и дефрагментацию глобальной экономики. Также может пострадать доверие к доллару и евро как резервным валютам, а страны, такие как Индия и Китай, начнут сомневаться в безопасности инвестиций в западные финансовые институты.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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