Россияне стали меньше доверять доллару и евро: названа наиболее популярная валюта для сбережений

Названа наиболее популярная у россиян валюта для сбережений

Доверие россиян к доллару и евро снизилось после остановки торгов этими валютами на Московской бирже и введения дополнительных санкций США.

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Согласно опросу SuperJob, 58% россиян предпочитают хранить сбережения в рублях, 30% — в долларах, 24% — в евро. В прошлом году доллару доверяли 37%, евро — 30% опрошенных. Впервые был задан вопрос о китайской валюте, и 27% респондентов выразили интерес к юаню.

Мужчины чаще доверяют доллару и евро, женщины — рублю. С возрастом респонденты больше доверяют рублю и меньше — доллару и евро. Среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц каждый третий рассматривает юань как средство накоплений. В целом, 39% опрошенных считают рубль лучшей валютой для хранения сбережений, 16% — доллар, и 4% — евро, сообщает "Газета.Ru". Молодежь до 34 лет чаще выбирает доллар, а старшее поколение — рубль. Те, кто выбирает иностранные валюты, рассматривают их для средне- и долгосрочных накоплений.