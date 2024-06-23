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Турция запасается миллионами тонн зерна: глобальное потепление и конфликт на Украине ударили по продовольствию страны

Турция нарастила продовольственные запасы из-за глобального потепления

1:06
Экономика

Турция решила увеличить свои продовольственные запасы из-за глобального потепления и конфликта на Украине.

Турция нарастила продовольственные запасы из-за глобального потепления
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

В связи с этим, с 21 июня по 15 октября приостановлен импорт пшеницы, с возможностью продления меры для защиты местных производителей от снижения цен.

Турецкий зерновой совет (TMO) планирует ежегодно запасать не менее 1,5 миллиона тонн пшеницы, 250 тысяч тонн ячменя, 150 тысяч тонн кукурузы и 50 тысяч тонн риса. На эти меры будет выделено пять миллиардов лир (около 154 тысячи долларов), сообщает РИА Новости.

В первом квартале текущего года Турция импортировала 2,1 миллиона тонн пшеницы на 530 миллионов долларов, 69% из которых составило российское зерно. Турция также импортировала пшеницу из Украины (27%), Молдавии (1,6%), Болгарии, Румынии и Сирии (по 1%).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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