Первый танкер с российским СПГ отправлен по Северному морскому пути: компания НОВАТЭК преодолела санкции США

Компания НОВАТЭК отправила первую партию СПГ по Северному морскому пути в 2024 году

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания НОВАТЭК отправила первую в 2024 году партию сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути из Сабетты.

Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это событие может открыть путь для начала поставок с проекта "Арктик СПГ-2", расположенного на Гыданском полуострове. Ранее планировалось начать поставки в первом квартале 2024 года, но санкции США против проекта задержали этот процесс.

Первую поставку осуществляет танкер Arc7 Eduard Toll из флота проекта "Ямал СПГ". Он вышел из порта Сабетта 21 июня и приближается к проливу между островом Большевик и полуостровом Таймыр, сообщает РИА Новости.

Проект "Арктик СПГ-2" включает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 миллиона тонн в год. "НОВАТЭК" владеет 60% проекта, TotalEnergies — 10%, китайские CNPC и CNOOC — по 10%, и консорциум J-Arc японских компаний Mitsui и JOGMEC — также 10%. Япония планирует покупать 2 миллиона тонн СПГ в год.