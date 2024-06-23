Топ-менеджеры компании X* собирают свои вещи: Илон Маск вновь не доволен результатами

В компании X* провели кадровые перестановки из-за недовольства Илона Маска

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор компании X (бывший Twitter*) Линда Яккарино провела кадровые перестановки из-за требований владельца компании Илона Маска по увеличению продаж и сокращению расходов.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В июне Яккарино уволила главу отдела бизнес-операций Джо Бенарроха за неудачное внедрение политики платформы в отношении контента для взрослых. Его обязанности временно будет исполнять Ник Пиклз, глава отдела по связям с государственными органами, сообщает Financial Times.

Яккарино ушла с должности директора по продажам в NBC Universal в мае прошлого года, проработав в компании с 2011 года.

Перестановки связаны с растущей напряженностью между Маском и Яккарино, вызванной ее усилиями по улучшению финансового состояния компании. Яккарино нервничает из-за давления Маска, а недавние увольнения связаны с регулярными проверками эффективности работы сотрудников.

*Социальная сеть, запрещенная на территории РФ по решению Генпрокуратуры от 24.02.2022