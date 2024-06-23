Сингапур наращивает свои возможности по производству чипов

Крошечный Сингапур превзошел себя в мировом производстве чипов

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тайвань, как известно, сегодня доминирует в производстве чипов высокого класса. Однако и Сингапур занял свое место в глобальной цепочке поставок высоких технологий, производя недорогие чипы, жизненно важные для электромобилей, смартфонов и многого другого. Об этом передает Reuters.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under public domain

Высокопроизводительная рабочая сила города-государства, хорошо развитая исследовательская и производственная инфраструктура и сложная логистика помогли увеличить производство полупроводников до 7% ВВП. Правительство также поддерживает отрасль с помощью дружественной политики и налоговых льгот.

Сегодня на долю Сингапура приходится чуть более десятой части мирового производства чипов и пятой части производства полупроводникового оборудования; город превратился в крупнейший производственный центр за пределами