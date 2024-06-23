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Франция на грани экономического краха из-за авантюры Макрона: местный бизнес и инвесторы в замешательстве

Французский бизнес в замешательстве из-за политической неопределённости в стране

1:15
Экономика

Франция готовится к внеочередным парламентским выборам, что вызывает беспокойство среди инвесторов и местного бизнеса.

Французский бизнес в замешательстве из-за политической неопределённости в стране
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

После роспуска Национального собрания Эммануэлем Макроном капитализация французских компаний упала на 258 миллиардов долларов, а Парижская фондовая биржа уступила лидирующие позиции Лондону. Политическая неопределенность привела к тому, что компании стремятся наладить контакты с возможными новыми лидерами, включая правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен и левый "Новый народный фронт".

Бизнес предпочитает программы правых, обещающих снижение налогов и антииммиграционные меры, хотя и опасается за демократические институты. Левые, напротив, планируют увеличить налоги на богатых и заморозить цены на продукты и энергию, что вызывает беспокойство у крупных предпринимателей, сообщает РИА Новости.

Вне зависимости от исхода выборов, Франция сталкивается с экономическими трудностями, включая дефицит бюджета в 5,1% ВВП и пониженный кредитный рейтинг. Экономисты предупреждают, что победа Ле Пен может привести к серьезному кризису.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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