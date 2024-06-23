Франция на грани экономического краха из-за авантюры Макрона: местный бизнес и инвесторы в замешательстве

Франция готовится к внеочередным парламентским выборам, что вызывает беспокойство среди инвесторов и местного бизнеса.
После роспуска Национального собрания Эммануэлем Макроном капитализация французских компаний упала на 258 миллиардов долларов, а Парижская фондовая биржа уступила лидирующие позиции Лондону. Политическая неопределенность привела к тому, что компании стремятся наладить контакты с возможными новыми лидерами, включая правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен и левый "Новый народный фронт".
Бизнес предпочитает программы правых, обещающих снижение налогов и антииммиграционные меры, хотя и опасается за демократические институты. Левые, напротив, планируют увеличить налоги на богатых и заморозить цены на продукты и энергию, что вызывает беспокойство у крупных предпринимателей, сообщает РИА Новости.
Вне зависимости от исхода выборов, Франция сталкивается с экономическими трудностями, включая дефицит бюджета в 5,1% ВВП и пониженный кредитный рейтинг. Экономисты предупреждают, что победа Ле Пен может привести к серьезному кризису.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.