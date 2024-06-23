Побит рекорд экспорта риса в Россию из Китая: названа причина увеличения ввоза крупы в страну

Экспорт риса в Россию из Китая достиг четырёх тысяч тонн в мае 2024 года

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае экспорт риса из Китая в Россию составил 4 тысячи тонн, что является максимальным показателем с декабря прошлого года.

Фото: fotopedia by Suriya Donavanik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Рост произошел на фоне запрета вывоза риса из России, введенного 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани. Запрет, введенный для предотвращения дефицита и стабилизации цен, был неоднократно продлен, последний раз до 30 июня 2024 года, сообщает РИА Новости.

По сравнению с апрелем, поставки в мае удвоились (с 2 тысяч тонн), а по сравнению с маем прошлого года прирост составил 11%. Россия вошла в десятку крупнейших потребителей китайского риса, занимая 3% от общего объема экспорта.