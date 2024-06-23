От роста предложений по удаленной работе выиграли люди с ограниченными возможностями

Удаленный формат работы важен для людей с ограниченными возможностями

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

На рынке труда благодаря предложениям по удаленной работе трудоустраивается все больше людей с ограниченными возможностями. Пандемия также показала работодателям преимущества гибкого графика.

Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

"Работа на дому дала людям, которые когда-то были на обочине рынка труда, возможность присоединиться к нему", — говорит Джон О'Нил, директор Центра занятости и исследований инвалидности Фонда Кесслера.

По данным Economic Innovation Group, доля сотрудников-инвалидов в США, которые работали полностью удаленно, составила 12,6% в первом квартале 2024 года по сравнению с 10,6% сотрудников без инвалидности. Однако настораживает то, что у сотрудников с ограниченными возможностями слишком низкая оплата труда.