От роста предложений по удаленной работе выиграли люди с ограниченными возможностями

На рынке труда благодаря предложениям по удаленной работе трудоустраивается все больше людей с ограниченными возможностями. Пандемия также показала работодателям преимущества гибкого графика.
"Работа на дому дала людям, которые когда-то были на обочине рынка труда, возможность присоединиться к нему", — говорит Джон О'Нил, директор Центра занятости и исследований инвалидности Фонда Кесслера.
По данным Economic Innovation Group, доля сотрудников-инвалидов в США, которые работали полностью удаленно, составила 12,6% в первом квартале 2024 года по сравнению с 10,6% сотрудников без инвалидности. Однако настораживает то, что у сотрудников с ограниченными возможностями слишком низкая оплата труда.
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