Названы самые конкурентоспособные экономики мира

США впервые в истории вышли из топ-10 глобальной конкурентоспособности

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сингапур, Швейцария и Дания были названы самыми конкурентоспособными экономиками мира в Рейтинге мировой конкурентоспособности 2024 года, опубликованном Международным институтом развития менеджмента (IMD). Об этом передает Zero Headge.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

Феликс Рихтер из Statista отмечает: "Все они [Сингапур, Швейцария и Дания] являются относительно небольшими экономиками, что позволяет им быстрее реагировать в сегодняшней быстро меняющейся глобализированной экономике".

Непрерывно удерживая лидирующую позицию с 1997 по 2009 год и не выпадая из топ-3 до 2017 года, США впервые в этом году выбыли из топ-10, опустившись с 9-го на 12-е место. Социальная сплоченность, адаптивность и гибкость — качества, которых в настоящее время не хватает США.