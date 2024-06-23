Названы самые конкурентоспособные экономики мира

Сингапур, Швейцария и Дания были названы самыми конкурентоспособными экономиками мира в Рейтинге мировой конкурентоспособности 2024 года, опубликованном Международным институтом развития менеджмента (IMD). Об этом передает Zero Headge.
Феликс Рихтер из Statista отмечает: "Все они [Сингапур, Швейцария и Дания] являются относительно небольшими экономиками, что позволяет им быстрее реагировать в сегодняшней быстро меняющейся глобализированной экономике".
Непрерывно удерживая лидирующую позицию с 1997 по 2009 год и не выпадая из топ-3 до 2017 года, США впервые в этом году выбыли из топ-10, опустившись с 9-го на 12-е место. Социальная сплоченность, адаптивность и гибкость — качества, которых в настоящее время не хватает США.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.