Названы самые конкурентоспособные экономики мира

Сингапур, Швейцария и Дания были названы самыми конкурентоспособными экономиками мира в Рейтинге мировой конкурентоспособности 2024 года, опубликованном Международным институтом развития менеджмента (IMD). Об этом передает Zero Headge.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States