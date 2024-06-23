Система образования Германии готовит для немецкого бизнеса "сюрпризы"

Президент Ассоциации учителей Германии Штефан Дюлл предупредил, что система образования страны переполнена учащимися-мигрантами, многие из которых едва говорят на немецком языке. На педагогов ложится огромная нагрузка, потому что многие дети практически не говорят по-немецки.
"Чем выше процент иммигрантов, тем сложнее мотивировать класс”, — отметил Штефан Дюлл.
38 процентов всех детей в начальных школах Германии имеют мигрантское происхождение. Об этом сообщает Remix News.
Сюзанна Лин-Клитцинг, председатель Немецкой ассоциации филологов заявила: "В конечном итоге отсутствие навыков чтения ставит под угрозу не только социальное участие многих людей, но и Германию в целом как место ведения бизнеса”.
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