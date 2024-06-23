Россиянам назвали условие для падения доллара до 50 рублей

Эксперт: курс доллара может упасть до 50 рублей

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара может упасть до 50 рублей только в случае значительных изменений в состоянии американской экономики.

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По его словам, курсы валют зависят от общего состояния национальной экономики, её темпов роста и эффективности.

Чтобы рубль был 50 рублей по отношению к доллару, требуются серьёзные изменения в этих показателях относительно экономики США.

Однако Беляев подчеркнул, что экономические условия не меняются произвольно, и в текущей ситуации маловероятно ожидать столь резкого снижения курса доллара в ближайшем будущем, сообщает NEWS.Ru.