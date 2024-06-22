Стало известно о влиянии инфляции на размер социальных выплат

Голикова: инфляция влияет на социальные выплаты

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Размеры социальных выплат и показателей, применяемых для их расчёта, включая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, будут корректироваться в соответствии с изменениями фактической инфляции.

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Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, как сообщает РИА Новости.

Она отметила, что рост индекса потребительских цен приведет к увеличению выплат. При составлении бюджета власти исходили из инфляции на уровне 5,1 процента.

В случае изменения этой цифры, будут корректироваться и все связанные расходы, подчеркнула вице-премьер.

Голикова также упомянула, что это затронет и индексацию пенсий. Прогноз развития российской экономики, который будет основой для бюджета на следующий трехлетний период, ожидается примерно в августе.