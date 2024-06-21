Импортозамещение в России: успехи, о которых рассказал Мишустин

Мишустин: Россия успешно импортозамещает продукцию

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия успешно продвигается в импортозамещении продукции в нескольких отраслях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что государственная программа импортозамещения активно реализуется практически в каждой отрасли, что способствует созданию устойчивого экономического суверенитета.

Значительные достижения наблюдаются в энергетике, авиационной, пищевой промышленности, судостроении и сфере минеральных удобрений.

По словам Мишустина, эффективно налажено производство продуктов, что позволяет России обеспечивать себя зерном, растительным маслом, рыбой, мясом, картофелем, молоком, овощами и другими видами продовольствия.

Премьер-министр также подчеркнул, что реализация мер по снижению административной нагрузки, увеличению числа малых и средних предприятий, поддержанию стабильности на товарных рынках и экономической обоснованности тарифов будет продолжена.