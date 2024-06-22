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Минсельхоз прогнозирует глобальное подорожание зерна во всём мире

В Минсельхозе ждут подорожания зерна

0:44
Экономика

В Министерстве сельского хозяйства прогнозируют глобальное повышение цен на зерно. Ожидания выразила руководитель ведомства Оксана Лут, как сообщает ТАСС.

В Минсельхозе ждут подорожания зерна
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info

Цены на зерно на мировых рынках повышались до тех пор, пока Турция не приостановила его импорт на продолжительное время.

Несмотря на это, в Минсельхозе предполагают, что стоимость зерна продолжит расти из-за уменьшения объёмов производства, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Министр подчеркнула необходимость увеличения цен на зерно внутри страны, но на разумном уровне, чтобы не пострадали перерабатывающая промышленность и животноводческий сектор, так как важно поддерживать внутренний баланс.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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