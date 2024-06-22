Минсельхоз прогнозирует глобальное подорожание зерна во всём мире

В Минсельхозе ждут подорожания зерна

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Министерстве сельского хозяйства прогнозируют глобальное повышение цен на зерно. Ожидания выразила руководитель ведомства Оксана Лут, как сообщает ТАСС.

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Цены на зерно на мировых рынках повышались до тех пор, пока Турция не приостановила его импорт на продолжительное время.

Несмотря на это, в Минсельхозе предполагают, что стоимость зерна продолжит расти из-за уменьшения объёмов производства, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Министр подчеркнула необходимость увеличения цен на зерно внутри страны, но на разумном уровне, чтобы не пострадали перерабатывающая промышленность и животноводческий сектор, так как важно поддерживать внутренний баланс.