Минсельхоз прогнозирует глобальное подорожание зерна во всём мире

В Министерстве сельского хозяйства прогнозируют глобальное повышение цен на зерно. Ожидания выразила руководитель ведомства Оксана Лут, как сообщает ТАСС.
Цены на зерно на мировых рынках повышались до тех пор, пока Турция не приостановила его импорт на продолжительное время.
Несмотря на это, в Минсельхозе предполагают, что стоимость зерна продолжит расти из-за уменьшения объёмов производства, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Министр подчеркнула необходимость увеличения цен на зерно внутри страны, но на разумном уровне, чтобы не пострадали перерабатывающая промышленность и животноводческий сектор, так как важно поддерживать внутренний баланс.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.