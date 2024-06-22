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Эти 5 простых хитростей сэкономят вам кучу денег на электричестве

5 простых способов сэкономить на электричестве

1:28
Экономика

Электричество — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, и его использование может стать заметной статьёй расходов в бюджете. Экономия на электричестве не только поможет вам снизить ежемесячные счета, но также будет полезным для окружающей среды.

5 простых способов сэкономить на электричестве
Фото: Wikipedia by Leon Brooks is licensed under Public Domain

Мы рассмотрим 5 простых способов сэкономить на электричестве и уменьшить вашу энергозависимость.

1. Используйте энергосберегающие лампочки. Замена обычных лампочек на светодиодные или компактные люминесцентные лампы (CFL) позволит значительно снизить энергопотребление освещения.

2. Выключайте свет. Помните о том, чтобы выключать свет в комнатах, где нет никого. Установите датчики движения, чтобы свет автоматически выключался при отсутствии активности.

3. Используйте природное освещение. Максимально используйте естественное освещение, открывайте шторы и жалюзи, чтобы пользоваться дневным светом.

4. Правильно используйте бытовую технику. Выключайте бытовую технику из розетки, когда она не используется. Используйте посудомоечную машину и стиральную машину в режиме "экономия энергии".

5. Регулярно очищайте фильтры и конденсаторы. Пыль на фильтрах и конденсаторах устройств, таких как кондиционеры и холодильники, может привести к увеличению потребления энергии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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