Новые санкции Евросоюза мало повлияли на текущую торговлю с Россией

ЕС сохраняет торговлю с Россией в сфере ядерной энергетики

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новые ограничения, введённые Европой против России, не оказывают значительного влияния на текущую торговлю с этим государством, сообщает EUobserver со ссылкой на внутренние меморандумы, передаёт РИА Новости.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс is licensed under public domain

Согласно информации, европейские страны решили не сокращать торговлю в области ядерной энергетики и предметов роскоши, что создаёт препятствия для ужесточения санкций.

Авторы публикации указывают, что новые санкции ЕС едва затрагивают текущую торговлю с Россией, и продолжающаяся торговля между ЕС и Россией затрудняет усиление европейских санкций.

Ранее сообщалось, что постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России.