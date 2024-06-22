Новые санкции Евросоюза мало повлияли на текущую торговлю с Россией

Новые ограничения, введённые Европой против России, не оказывают значительного влияния на текущую торговлю с этим государством, сообщает EUobserver со ссылкой на внутренние меморандумы, передаёт РИА Новости.
Согласно информации, европейские страны решили не сокращать торговлю в области ядерной энергетики и предметов роскоши, что создаёт препятствия для ужесточения санкций.
Авторы публикации указывают, что новые санкции ЕС едва затрагивают текущую торговлю с Россией, и продолжающаяся торговля между ЕС и Россией затрудняет усиление европейских санкций.
Ранее сообщалось, что постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России.
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