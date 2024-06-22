Россиянам рассказали, когда рубль может снова рухнуть к доллару

Эксперт: рубль может подешеветь в начале июля

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс российской национальной валюты укрепился после введения санкций против Мосбиржи, несмотря на ожидания ослабления, сообщает "Прайм" со ссылкой на руководителя департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александра Шнейдермана.

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Шнейдерман отметил, что данная ситуация, вероятно, сохранится как минимум до конца июня, однако возможны неожиданности.

По его мнению, рубль может ослабеть уже в начале июля, когда завершится налоговый период. Эксперт прогнозирует, что в первой половине следующего месяца российская нацвалюта может снизиться до 93-94 рублей за доллар.

К концу июля, по его словам, курс доллара может достичь 80 рублей, а евро — 86 рублей. В августе рубль часто теряет позиции по отношению к мировым резервным валютам.