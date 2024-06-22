Россиянам рассказали, когда рубль может снова рухнуть к доллару

Курс российской национальной валюты укрепился после введения санкций против Мосбиржи, несмотря на ожидания ослабления, сообщает "Прайм" со ссылкой на руководителя департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александра Шнейдермана.
Шнейдерман отметил, что данная ситуация, вероятно, сохранится как минимум до конца июня, однако возможны неожиданности.
По его мнению, рубль может ослабеть уже в начале июля, когда завершится налоговый период. Эксперт прогнозирует, что в первой половине следующего месяца российская нацвалюта может снизиться до 93-94 рублей за доллар.
К концу июля, по его словам, курс доллара может достичь 80 рублей, а евро — 86 рублей. В августе рубль часто теряет позиции по отношению к мировым резервным валютам.
С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.