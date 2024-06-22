Евросоюз хочет наложить санкции на 11 российских судов

ЕC наложил санкции на российские грузовые суда

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский Союз (ЕС) готовится ввести санкции против 27 грузовых судов в рамках новых ограничительных мер в отношении России, из которых 11 зарегистрированы в РФ. О

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б этом сообщает EUobserver, ссылаясь на внутренний документ.

Согласно сообщению, "ЕС запретит въезд в свои порты 27 грузовым судам". Среди судов, подпадающих под ограничительные меры, находятся суда с названиями "Красноярск", "Енисей", "Крымск", "Калининград", "Кемерово", Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria и Saam FSU.

Среди остальных судов фигурируют корабли, плавающие под флагами Камеруна, Панамы, Сингапура, Габона, Коморских островов, Гвинеи-Бисау и островов Кука.

Ранее Германия выступала против введения строгих мер в рамках обсуждения нового пакета санкций ЕС в отношении России.