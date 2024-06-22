Банк России повысил курс доллара на 22-24 июня до 87,96 рубля

Центральный банк Российской Федерации объявил, что с 22 по 24 июня 2024 года официальный курс доллара США составит 87,9595 рубля.
Это означает увеличение курса на 2 рубля 54 копейки по сравнению с предыдущим значением.
Помимо этого, официальный курс евро также был увеличен. Теперь он составляет 94,2606 рубля, что на 2 рубля 81 копейку выше предыдущего уровня.
Курс китайского юаня также претерпел изменения. Он вырос на 53 копейки и теперь составляет 12,0455 рубля.
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