Банк России повысил курс доллара на 22-24 июня до 87,96 рубля

ЦБ России увеличил курсы доллара, евро и юаня

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк Российской Федерации объявил, что с 22 по 24 июня 2024 года официальный курс доллара США составит 87,9595 рубля.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это означает увеличение курса на 2 рубля 54 копейки по сравнению с предыдущим значением.

Помимо этого, официальный курс евро также был увеличен. Теперь он составляет 94,2606 рубля, что на 2 рубля 81 копейку выше предыдущего уровня.

Курс китайского юаня также претерпел изменения. Он вырос на 53 копейки и теперь составляет 12,0455 рубля.