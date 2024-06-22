В РФ прокомментировали японские санкции против российских компаний

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Ростех: японские санкции — "пустой звук"

0:49
Экономика

"Ростех" назвал санкции, введенные Японией против российских компаний, пустым звуком. Представители корпорации заявили, что все возможные запреты были введены уже пару лет назад, и что новые пакеты санкций являются бессмысленными и демонстрируют бессилие.

Ростех: японские санкции — "пустой звук"
Фото: flickr.com by Grantuking from Cerrione, Italy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В пресс-службе также отметили, что при контакте с Японией следует использовать модель поведения, аналогичную взаимодействию с токсичными людьми — игнорирование. Сами санкции были названы бессмысленными, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Япония ввела санкции против 42 российских компаний и 11 физических лиц, включая алмазодобывающую компанию АЛРОСА, ОАО "Туполев", производителя микросхем "Микрон" и другие.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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