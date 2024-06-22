В РФ прокомментировали японские санкции против российских компаний

Ростех: японские санкции — "пустой звук"

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Ростех" назвал санкции, введенные Японией против российских компаний, пустым звуком. Представители корпорации заявили, что все возможные запреты были введены уже пару лет назад, и что новые пакеты санкций являются бессмысленными и демонстрируют бессилие.

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В пресс-службе также отметили, что при контакте с Японией следует использовать модель поведения, аналогичную взаимодействию с токсичными людьми — игнорирование. Сами санкции были названы бессмысленными, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Япония ввела санкции против 42 российских компаний и 11 физических лиц, включая алмазодобывающую компанию АЛРОСА, ОАО "Туполев", производителя микросхем "Микрон" и другие.