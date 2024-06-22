Компания Nvidia резко подешевела

Производитель процессоров Nvidia недолго оставался самой дорогой компанией в мире, так как акции упали на семь процентов в течение нескольких дней.
Это привело к снижению рыночной стоимости Nvidia, которая достигала 3,3 триллиона долларов.
Трейдеры утверждают, что не было фундаментальных причин для этого падения.
Директор по инвестициям AJ Bell Расс Моулд отметил, что такие колебания на фондовом рынке могут приводить к значительным изменениям в рыночной стоимости крупных компаний, "уничтожая или добавляя" сотни миллионов или даже миллиардов долларов.
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