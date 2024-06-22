Компания Nvidia резко подешевела

Акции Nvidia резко упали

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производитель процессоров Nvidia недолго оставался самой дорогой компанией в мире, так как акции упали на семь процентов в течение нескольких дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository

Это привело к снижению рыночной стоимости Nvidia, которая достигала 3,3 триллиона долларов.

Трейдеры утверждают, что не было фундаментальных причин для этого падения.

Директор по инвестициям AJ Bell Расс Моулд отметил, что такие колебания на фондовом рынке могут приводить к значительным изменениям в рыночной стоимости крупных компаний, "уничтожая или добавляя" сотни миллионов или даже миллиардов долларов.