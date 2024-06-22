В "Газпроме" рассказали о рекордном потреблении газа в России

Суточное потребление газа в РФ достигло рекорда

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Со 2 июня поставки из Единой системы газоснабжения — сети магистральных газопроводов "Газпрома" в пределах России — идут на уровнях выше всех предыдущих максимумов для июня, сообщает пресс-служба компании.

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В "Газпроме" отметили, что новый исторический рекорд суточного потребления газа в 691 миллион кубометров был установлен 19 июня. Это достижение обновили уже в шестой раз за текущий месяц.

Отмечается, что такие результаты регистрируются в летний сезон, когда на объектах компании "традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты".

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года добыча природного и попутного газа "Газпромом" снизилась на 13 процентов, до 359 миллиардов кубометров, что стало историческим минимумом.