В "Газпроме" рассказали о рекордном потреблении газа в России

Со 2 июня поставки из Единой системы газоснабжения — сети магистральных газопроводов "Газпрома" в пределах России — идут на уровнях выше всех предыдущих максимумов для июня, сообщает пресс-служба компании.
В "Газпроме" отметили, что новый исторический рекорд суточного потребления газа в 691 миллион кубометров был установлен 19 июня. Это достижение обновили уже в шестой раз за текущий месяц.
Отмечается, что такие результаты регистрируются в летний сезон, когда на объектах компании "традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты".
Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года добыча природного и попутного газа "Газпромом" снизилась на 13 процентов, до 359 миллиардов кубометров, что стало историческим минимумом.
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