Стало известно об уловках мошенников с QR-кодами

Как мошенники крадут деньги с помощью QR-кодов

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мошенники обманывают россиян, вымогая у них QR-коды для банковских операций, которые затем используют для кражи денег с банковских счетов.

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Кроме того, злоумышленники размещают поддельные QR-коды в общественных местах, ведущие на фишинговые сайты, где они собирают личные данные и информацию о банковских счетах. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе Роскачества.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, эксперты рекомендуют применять исключительно динамические QR-коды, которые создаются для каждой конкретной транзакции.

При использовании бумажных QR-кодов необходимо проверить у кассира или официанта их подлинность и убедиться, что код не наклеен поверх другого.

Фишинговые сайты часто используют незащищённые соединения или поддельные сертификаты безопасности, поэтому перед вводом платёжных данных важно убедиться в подлинности сайта и наличии защищённого соединения HTTPS.