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Бельгия выступила против конфискации российских активов

Бельгия опасается воровать российские активы

1:04
Экономика

 Как заявил на встрече министров финансов стран ЕС в Люксембурге Винсент ван Петегем, глава Министерства финансов Бельгии, его страна выступает против конфискации замороженных активов России и предлагает «распределить риски» по кредиту, предоставленному Киеву.

Бельгия опасается воровать российские активы
Фото: flickr.com by European Parliament is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Для нашей страны принципиально важны две вещи. Не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскостях. Второе: распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии", — сказал он.

Бельгия занимает пост председателя в Совете ЕС до конца месяца. В этой стране находится депозитарий Euroclear, где хранится большая часть российских активов, замороженных в Евросоюзе. Власти Бельгии не напрасно проявляют сдержанность: ярая русофобская позиция уже стоила должности прежнему премьер-министру Александру де Кроо

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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