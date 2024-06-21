Как заявил на встрече министров финансов стран ЕС в Люксембурге Винсент ван Петегем, глава Министерства финансов Бельгии, его страна выступает против конфискации замороженных активов России и предлагает «распределить риски» по кредиту, предоставленному Киеву.
"Для нашей страны принципиально важны две вещи. Не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскостях. Второе: распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии", — сказал он.
Бельгия занимает пост председателя в Совете ЕС до конца месяца. В этой стране находится депозитарий Euroclear, где хранится большая часть российских активов, замороженных в Евросоюзе. Власти Бельгии не напрасно проявляют сдержанность: ярая русофобская позиция уже стоила должности прежнему премьер-министру Александру де Кроо.
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