Бельгия выступила против конфискации российских активов

Бельгия опасается воровать российские активы

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как заявил на встрече министров финансов стран ЕС в Люксембурге Винсент ван Петегем, глава Министерства финансов Бельгии, его страна выступает против конфискации замороженных активов России и предлагает «распределить риски» по кредиту, предоставленному Киеву.

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"Для нашей страны принципиально важны две вещи. Не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскостях. Второе: распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии", — сказал он.

Бельгия занимает пост председателя в Совете ЕС до конца месяца. В этой стране находится депозитарий Euroclear, где хранится большая часть российских активов, замороженных в Евросоюзе. Власти Бельгии не напрасно проявляют сдержанность: ярая русофобская позиция уже стоила должности прежнему премьер-министру Александру де Кроо.