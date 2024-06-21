Мосбиржа конвертирует валютные активы в рубли по курсу на 11 июня

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Московская биржа объявила, что Национальный клиринговый центр (НКЦ) до 28 июня конвертирует клиентские доллары США и евро, которые были заблокированы частично. Конвертация будет производиться по центральному курсу, установленному на 13 июня на основе результатов биржевых торгов, проведённых 11 июня.

"Московская биржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа"" — так площадка объяснила решение о конвертации.

Все эти меры связаны с введением санкций против "Мосбиржи" и запретом операций в долларах и евро.