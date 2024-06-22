Китайский проект "Арктический шелковый путь" получил билет в будущее

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Планы России и Китая по поводу Арктики настораживают мир

1:25
Экономика

Россия и Китай планируют "продвигать арктический маршрут как важный международный транспортный коридор” и призывают свои компании "укреплять сотрудничество в увеличении объема перевозок и создании логистической инфраструктуры арктического маршрута”. Об этом передает The Economist.

Планы России и Китая по поводу Арктики настораживают мир
Фото: unsplash.com by Anders Jildén is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

При использовании Северного морского пути в Арктике доставка грузов из Шанхая в Гамбург могла бы занять всего 18 дней по сравнению с примерно 35 днями, необходимыми для маршрута через Суэцкий канал, или на десять дней дольше, если повернуть вокруг мыса Доброй Надежды, чтобы избежать нападений повстанцев-хуситов. Однако Запад настороженно относится к такому повороту событий.

Россия контролирует около половины береговой линии Арктики и огромную долю ее запасов нефти и газа. На данный момент китайские суда не настаивают на использовании Северного морского пути — Россия взимает высокие сборы за использование своих ледоколов. Однако китайские фирмы включаются в проекты по строительству портов, нефтяных и газовых предприятий, постройке судов для России, которые будут перевозить ресурсы на восток, поскольку Китай является крупным покупателем российских энергоносителей. Шелковый путь по льду скользкий, но он сохраняет свое очарование для многих стран. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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