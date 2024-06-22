Три фактора ограничивают торговый потенциал латиноамериканских стран

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Почему страны Латинской Америки неактивно ведут торговлю между собой и миром?

1:08
Экономика

В этом сыграли свою роль и географические, и политические, и экономические "препятствия". Об этом пишет The Economist.

Почему страны Латинской Америки неактивно ведут торговлю между собой и миром?
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Южная Америка занимает почти 18 миллионов квадратных километров. Она имеет самую длинную горную цепь в мире и самый большой тропический лес, что делают большую часть континента непроходимой для всех, кроме кондоров и ягуаров. Особенности рельефа осложняют и торговые отношения. Идея прорыть огромный, длинный туннель через Анды остается несбыточной мечтой. Логистика также "хромает". А тем временем дальнобойщики продолжают перевозить товары вверх и вниз по опасным и медленным маршрутам.

Политическая нестабильность в странах Латинской Америки добавляет свою ложку дегтя. Некоторые латиноамериканские лидеры просто не желают более свободной торговли. Большинство соглашений на деле слабо работает. Страны производят одни те же сырьевые товары. Бразилия и Аргентина — два наиболее протекционистских развивающихся рынка в мире.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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