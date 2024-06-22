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Инвестиции от гигантов моды: новая ткань из старого текстиля

Финская компания запускает производство нового волокна из переработанного текстиля

1:01
Экономика

В Финляндии компания Infinited Fibre привлекла инвестиции от гигантов моды, включая H&M и Zara, для переработки отходов текстиля в новое волокно. Об этом передает Reuters.

Финская компания запускает производство нового волокна из переработанного текстиля
Фото: commons.wikimedia.org by Щербакова Мария is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Изделия сортируются по типу ткани, состоянию и цвету, затем проходят этап очистки, удаления металлических деталей, пуговиц и молний. Далее отходы измельчаются на мелкие клочья или волокна. Полученные материалы проходят через специальные машины для создания новых материалов, таких как волокно для пряжи или ткани.

По мнению создателей такого проекта, новая одежда, созданная из переработанного текстиля, может быть представлена на рынке как экологически устойчивая и модная альтернатива традиционной одежде. Популяризация и продвижение таких продуктов способствует защите окружающей среды, уменьшению отходов, снижению потребления ресурсов и развитию устойчивой модной индустрии.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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